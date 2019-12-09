韓國瑜在板橋第二體育場舉行競總成立大會的人潮。(翻攝「Johnny Lin空拍」)

國民黨總統候選人韓國瑜昨天回防雙北，在板橋第二體育場舉行，舉行競選總部成立大會，新北市長侯友宜來了，禿子、漢子終於再次同框，主辦單位宣布現場湧6萬人。不過，綠媒故意唱衰，認為這場造勢跟韓國瑜9月在三重造勢比起來，人數縮水超過75%，但有網友認為，韓國瑜在三重和板橋造勢地點都不一樣，而且三重那時造勢並不頻繁，現在活動多易分散，這樣比根本不公平。

韓國瑜昨在板橋第二體育場舉行新北市競選總部成立大會，吸引大批韓粉到場支持，主辦單位先估計現場湧入8萬人，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、現任新北市長侯友宜都到場站台，營造黨內團結氣氛。

不過《三立新聞網》和《自由時報》報導，相較韓國瑜於9月8日在新北三重舉辦的大造勢，現場湧入35萬人的盛況，才短短三個月，人潮就慘跌27萬，幅度達到75%。

但網友卻不這麼看，許多網友認為「場地大小不同啦」、「沒關係唯一支持蔡英文民調高到100%」、「無聊，場地大小差這麼多也可以拿來抹」、「哈，比小英多很多了，民進黨不妨也辦辦看再說吧，但要沒有便當才行」、「選舉那天到投票所蓋下去就對了，下架民進黨」、「選舉那天到投票所蓋下去就對了，下架民進黨」

(中時電子報)