「卡神」楊蕙如網軍案愈演愈烈，外界質疑她網軍資金那裡來？「中華民國體育監督聯盟」祕書長趙安華質疑，楊蕙如的「易始」公司3年來與「寶悍」公司、中華網協利用舉辦「台灣網球公開賽」機會，疑涉以不實單據詐領政府補助逾9000萬元，資金不排除與網軍有關，今早赴台北地檢署告發楊蕙如、中華網協理事長廖裕輝、祕書長劉中興、「易始」、「寶悍」2公司人員共9人涉嫌詐欺、偽造文書罪。

曾擔任中華網協副祕書長的趙安華並呼籲北檢偵辦本案，除應比照私菸案能在一、二周給予國人真相交代外，基於防止潛逃、串供及保護涉案人之理由，應該即刻聲押楊蕙如。

趙安華說，他今天是要告發2016至2018年台灣網球公開賽執行長卡神楊蕙如、易始公司、寶悍運動平台公司、中華民國網球協會涉嫌共同詐領政府補助，及易始公司與會計師涉嫌偽造不實簽證使公務員登載不實。

趙安華表示，他自9月起調查有關中華網協涉嫌詐領台北市體育局補助款相關案情時，從體育局索資回復中赫然發現「台灣網球公開賽」資料，全案自申請、函准、結核、驗收過程有造假嫌疑。他質疑，這不是楊蕙如個人的問題，而是政府機關疑似配合民進黨政治人物結構性的犯罪。

趙安華質疑，2016年除體育署補助1000萬，其他5800萬的錢是從哪裡來的？2017、2018年是誰下令補助「卡神」高達5000萬以上補助？體育署、台北市體育局以及台北市長柯文哲、綠營民代，至今均未出面說明「卡神」的公司3年可獲近億元補助？收支假報3年都無人過問？背後到底誰挺「卡神」？

趙安華說，他為了查明「卡神」楊蕙如涉入的補助弊案，已身心俱疲，期盼檢方拋棄政治考量，徹底追究體育圈到底還有多少體育「門神」？他考量因本案牽扯眾多政府公部門公務人員涉法，更呼籲監察院應立即主動調查依法究辦。

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(中時 )