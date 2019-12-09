汽車金融龍頭－和潤企業（6592），9日以承銷價53元於公開市場掛牌上市，由於和潤上市前公開申購、競標均吸引破紀錄人潮，上市後行情走向，備受市場關注。

和潤受惠母公司和泰汽車（2207）新車銷售持續暢旺，加上台灣及中國市場公司分期及租賃整體業務持續成長，帶動營收穩定成長，今年前三季稅後淨利達18.15億元，年增32％。

和潤企業主要核心業務來自於汽車分期付款，15年來穩居全國汽車分期付款市場領先地位，除了在汽車金融領域居領先地位外，也專注於醫療、工具機、營建機具、大型商用車輛及機車等五大產業，持續深耕產品通路，積極爭取優質客戶承作，同時維有既有客戶，擴大業務規模。

另外，根據台北市租賃商業同業公會統計，台灣租賃業分期與租賃契約總金額於2018年達4,108億元，較前一年度成長近17％，這顯示租賃與分期產業已成為傳統金融機構外重要的資金來源，也表示租賃與分期服務已漸漸被台灣民眾所接受。另近年來國內汽車購置採用分期或以租代購風氣日盛，透過汽車分期購車比例超過40％，租賃取得車輛的比率達10％，但相對於國外先進國家分期與租賃比達70％～80％，仍有相當成長空間。

券商任為，上述趨勢也印證在和潤企業，和潤企業為國內分期租賃服務行業之領先企業，近三年來，不論是在新車分期、中古車分期、機車分期及設備租賃與分期都有相當的成績。在分期租賃市場持續成長下，可望提供未來營運成長動能。

(工商 )