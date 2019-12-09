英國首相強生今年和選戰有緣，上半年才選保守黨魁，現在又要面臨下議院選舉。分析師認為，強生在脫歐議題上說一不二，他的個人魅力和脫歐堅定立場，反而更能吸引選民。

強生（Boris Johnson）多年前就被認為是英相熱門人選，直到今年終於在保守黨魁選戰中勝出，7月接任首相。當時面對10月31日的脫歐期限，強生有約100天去完成這個前任耗費近2年都無法完成的艱鉅任務。

強生起初對脫歐工作信心十足，堅稱絕對要在10月31日帶領英國脫歐。不過，前首相梅伊（Theresa May）2017年號召提前大選後，保守黨在下議院失去多數黨地位，得仰賴北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）的10席支持才有優勢。

強生面對國會僵局和保守黨席次縮水的雙重難題。儘管他趕在歐盟高峰會和歐盟達成脫歐協議，但回到下議院依舊卡關，他不得不把脫歐期限再延長3個月。

為了解開脫歐法案總在國會卡關的死結，強生希望藉由改選在下議院取得更多席次。他走上和梅伊一樣的老路，再次提出大選。不過，相較於梅伊，強生有一項優勢，就是他難以言喻的個人魅力。

強生可說是英國最高人氣，但也最古怪的政治人物之一，他言詞犀利，甚至是口無遮攔，在政界獨樹一格。

根據「輿觀」（YouGov）民調，強生是保守黨有史以來最具知名度與支持度的政治人物，對他持正面評價的人有35％，遠高於第二名梅伊的25％，以及第三名前首相梅傑（John Major）的23％。

而且根據民調顯示，隨著選戰進展，強生的受歡迎程度也在緩步上升，或者是說，他的不受歡迎程度在逐漸下降。

選戰一開始，強生的支持度來到個人的史上新低，大約是梅伊在2017年大選尾聲的程度。不過，他的支持度漸漸回穩，目前約等同2015年的卡麥隆（David Cameron），卡麥隆當時帶領保守黨勝選。

「輿觀」分析師柯蒂斯（Chris Curtis）指出，強生的能力就在於他能夠讓脫歐派團結，票投保守黨，因為他對於脫歐的訊息明確，讓脫歐派選民願意相信。相較下，對手工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）對脫歐的立場搖擺不定。

柯賓先是說要在執政後3個月內和歐盟重談脫歐協議，又說執政6個月內要啟動二次公投，不排除留歐選項，想要處處討好，卻落得裡外不是人，反而流失選票。

假如保守黨真的能奪下國會過半議席，脫歐就操之在強生之手。由於歐盟准許英國彈性延後（flextension），只要英國國會在明年1月31日期限前批准脫歐協議，可隨時脫歐。

不過，儘管強生目前支持度領先，選情總是瞬息萬變，不到最後一刻不知道結果。若是強生沒辦法取得足夠優勢，可能再度出現「僵局國會」，重陷泥淖。如果工黨贏得多數席次，坐上首相寶座僅5個多月的強生，可能成為英國任期最短的首相之一。

(中央社)