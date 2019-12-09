威盛(2388)宣布，與馬偕紀念醫院攜手合作智慧病房與智慧急診室應用系統與設備，將AI導入在醫療領域，除透過AI科技強化醫療品質效率外，也拓展威盛在AI領域的布局，將觸角延伸到醫療，搶搭未來幾年的AI浪潮。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，智慧醫療的運用及整合AI是未來的趨勢，威盛期許透過科技的應用可以減輕醫護人員在醫療行政作業上的負擔，提升病患就醫與照護的品質，是威盛最大的目標。

威盛電子智慧城市部門長期致力於智慧醫療解決方案開發，並針對醫療環境中不同的場域提供多樣化的解決方案。為提升急診病人就醫品質，改善全國大型醫療機構急診室常面臨溝通與就醫資訊流通困難的挑戰，馬偕紀念醫院與威盛電子繼續合作開發第二代智慧急診室資訊查詢系統與急診行動資訊APP，方便急診病人及家屬可以在就診期間，於資訊查詢站及透過APP查詢個人就醫進度、檢查報告進度、照護團隊名單、就診注意事項及疾病相關衛教資訊。急診資訊查詢站及資訊看板除了顯示目前看診進度外，亦支援病人即時通知功能，可以有效改善以往急診室由醫護人員人工尋找病人的情況。

此外，行動APP具有預約掛號功能，讓病人預先提供完整的就醫情況及過往病史；並搭配主動式推播功能提醒與呼叫病人看診時間，加速和優化急診室看診流程。

另外，威盛智慧語音病床卡提供急診室創新管理方式，透過直接與醫院資訊系統對接，即時更新病人就醫資訊，讓醫護人員可以在急診室中快速核對病人的資料，做出適切的醫療處理，並有效提升急診室病床的運用。

(時報資訊)