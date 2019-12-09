we would've high-fived you @KDTrey5 😂😂😂 pic.twitter.com/wyvtS8W45N — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2019年12月8日

籃網今天在主場105比102驚險擊退來犯的金塊大軍，沒想到球隊一哥杜蘭特在第四節想要和隊友丁維迪擊掌的時候竟然遭到對方無視，真的好尷尬啊！

厄文此役缺陣，籃網和近況低迷的金塊打了相當激烈，丁維迪在最後26.3秒在喬哈里斯的助攻下出手命中，幫助籃網103比102超前，並且逼得金塊只能喊出暫停，此時身穿西裝的杜蘭特準備和退場休息的丁維迪擊掌慶祝，沒想到丁維迪卻是視若無睹的自行走到板凳席上休息，右手舉在半空中的杜蘭特頓時尷尬無比，只能和自己的左手拍了一下，讓現場球迷看得笑破肚子。

其實尷尬的不只是杜蘭特，先前湖人當家球星詹姆斯也碰過這種情況，當時詹姆斯想要和霍華擊掌，但霍華可能是沒注意到，詹姆斯也是只能和自己擊掌來化解窘境。

丁維迪是籃網能夠拿下此勝的最大功臣，整場比賽17投10中，攻下24分、8助攻、4籃板，網友戲稱難怪丁維迪有無視杜蘭特的本錢，因為他在兩大主將不在場上的時候已是球隊頭號戰將。

(中時 )