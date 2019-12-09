美非農就業數據強勁，加上中國豁免關稅釋出善意，美股四大指數上周五勁揚，費半漲幅最大、達1.56％，而台股又有權值龍頭台積電（2330）傳大啖Sony訂單加持，加權指數9日以11,635點開出，目前上漲0.4％、報11,655點，台指期以11,670點開出，目前上漲51點、報11,662點。

資深分析師許博傑指出，半導體族群強勢，尤其是半導體設備與台積電供應鏈強勢輪動，帶動多方信心。另一盤面現象為低檔股輪漲，短線資金往股價低檔族群流動，如被動元件、矽晶圓等，而短期族群輪動現象不變，將為百花齊放走勢，散熱及記憶體有轉強跡象，年底傳產集團則有作帳機會。

在籌碼面上，三大法人6日合計買超44.70億元，其中，外資買超38.95億元、投信賣超0.57億元、自營商買超6.32億元；在期貨市場中，外資淨多單大幅加碼1,314口、升至50,054口。

(工商 )