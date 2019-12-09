傳大陸政府機關將全面替換外國製電腦軟硬體 09:522019/12/09 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傳聞大陸當局下令政府機關在三年內替換掉外國製的電腦設備和軟體，該措施將衝擊惠普、微軟等公司經營。據了解，這亦回應美國限用中國大陸科技產品禁令。 據外媒報導，估計將有2000萬到3000萬件的硬體被替換，汰換預期進度是，明年換掉30%，後年50%，2022年20%。傳此命令來自中國共產黨中央辦公室，相關政策文件被歸為密件。 (中時電子報) #大陸 #電腦 #中國 #機關 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 餐廳慶生 圓桌驚藏浮誇機關網看呆 08:232019/12/05 日常 台商回台＋根留台灣 半導體超積極 04:092019/12/06 財經要聞 對陸觀感全球大調查 俄日分居喜惡最高兩端 21:162019/12/06 兩岸 採取對等做法 陸外交部限制美外交官活動 04:092019/12/07 全球財經 陸2020穩經濟 打三大攻堅戰 04:092019/12/08 話題觀察 陸2020挑戰大 首要保增長防風險 04:092019/12/08 話題觀察 陸外儲減96億美元 降幅超預期 04:092019/12/08 話題觀察 反制華為5G 高通拉攏小米、OPPO 04:092019/12/08 話題觀察 烘焙市場成長快 網紅品牌層出 04:092019/12/08 焦點新聞 哪吒助攻 陸電影票房提前破紀錄 04:092019/12/08 時尚娛樂 兩岸熱門新聞 傳大陸政府機關將全面替換外國製電腦軟硬體 - 兩岸 香港浸大學生會長：民進黨用港人鮮血換選票 - 兩岸 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 拒絕投票過年包機 蔡政府怕什麼？ - 焦點新聞 - 旺報 江西南昌發現罕見大型六朝墓群 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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