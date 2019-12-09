傳聞大陸當局下令政府機關在三年內替換掉外國製的電腦設備和軟體，該措施將衝擊惠普、微軟等公司經營。據了解，這亦回應美國限用中國大陸科技產品禁令。

據外媒報導，估計將有2000萬到3000萬件的硬體被替換，汰換預期進度是，明年換掉30%，後年50%，2022年20%。傳此命令來自中國共產黨中央辦公室，相關政策文件被歸為密件。

(中時電子報)