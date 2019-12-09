台中市保安警察大隊刑事小隊長吳慎昌，7年前被醫生判定喉癌，這晴天霹靂的消息，猶如判定吳慎昌死刑，他開始戒除所有不良嗜好，並參加上百場馬拉松，積極抵抗癌症復發。他還在LINE群組號召10多位同事加入「刑警男子愛跑團」，讓原本的菸友變成跑友，把跑步抗癌的過程一一記錄在臉書，意外受到許多陌生癌友關注並請益，他也大方分享「喉頭上的心聲」。

CTWANT 人間暖流》霹靂警罹癌戰勝病魔 馬拉松跑回健康

抗癌傳奇在警界傳開之後，台中市警局為了讓員警反思，重視自己健康，為吳慎昌製作PPT及舉辦心路講座，收到不少迴響，有員警聽了之後立馬戒菸、也有員警趕緊填健檢報名表，更相繼私下成立跑步群組，每年警局的健康檢查活動也越來越踴躍。

吳男隊上同事們知道他的罹癌跟抗癌故事，也有人為了支持吳的抗癌決心，共同加入跑步行列。同事楊永存、林益生說，「看到自家兄弟差點倒下，我們也覺得應該戒菸、戒酒！」

吳慎昌說，警察工時長、勤務壓力大，平常應該要好好保養身體，許多同事也一路陪伴吳男跑步抗癌，不僅瘦身也找回健康。而且自己是家中唯一經濟支柱，老婆跟3個念書的小孩還要養，如果倒下那這個家等於就垮了，就算是面臨死亡關卡，也要硬挺過去。

重新找回健康的吳慎昌，現在放假時間總是多陪家人。（圖／讀者提供）

上月吳慎昌收到小女兒的生日賀卡，恰巧也是他抗癌滿7周年日子。（圖／讀者提供）

而吳慎昌能成功抗癌，是因為後面還有一雙默默支持他的手。吳男說：「最要感謝的是我的『牽手』一旁扶持鼓勵。」吳男聊到太太陳均鐘時，滿臉盡是歉意跟謝意，談到心中激動處時，吳還不自禁的牽起太太的手、相互撫臉擁抱。

「重生」後的吳慎昌，現在不定時PO臉書跟同仁好友分享運動的好處跟抗癌的經驗，同時他也已拿到兩面的全馬馬拉松獎牌，至今他仍按月固定到醫院報到接受檢查，也經常揪路跑團參加運動，他的抗癌故事著時讓平常勤抓壞人的警察同袍，也適時的停下腳步，想想自己的健康與家人相處的平凡幸福。

罹癌的吳慎昌積極面對病痛，對人生有嶄新的體悟，更把一切歸功給「牽手」陳均鐘。（圖／攝影黃威彬）

(中時電子報)