江西南昌發現罕見大型六朝墓群。（照片取自新華網）

江西南昌發現罕見大型六朝墓群。（照片取自新華網）

江西省文物考古研究院表示，考古隊員經過475天的田野發掘，在江西贛江新區七星堆六朝墓群已清理出73座古墓葬，其中六朝墓葬數量最多、形制最豐富、規模最大、級別最高。

專家認為，這一墓群是目前大陸罕見的保存較好的大型六朝墓群，是六朝考古的重大發現，700餘件出土遺物展示了孫吳時期海上絲綢之路的繁榮，是海上絲綢之路研究的重要資料。

2013年6月，南昌市經濟技術開發區湖濱南路土方施工中挖掘出六朝時期網錢紋墓磚，江西省文物考古研究院（當時為江西省文物考古研究所）與南昌市博物館在周邊迅速展開考古調查與勘探，發現墓葬密集分布區約5000平方米，其中形制較為清楚的古墓26座，初步判斷該墓群是南昌近年來發現的規模最大的六朝古墓群。2018年8月，搶救性考古發掘工作正式展開。

江西省贛江新區七星堆六朝墓群位於贛江新區儒樂湖以南、贛江以西，分為A、B、C三個發掘區，總布方面積為8000平方米，目前A區和C區發掘已基本完成，正全面勘探B區。

(旺報 )