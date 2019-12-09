人民幣中間價9日報7.0405，較上一交易日（6日）中間價7.0383貶22點。在岸人民幣上一交易日收報7.0340。

在岸人民幣9：53報7.0324，漲25點或0.0355％，離岸人民幣報7.0273，貶60點或0.0855％。

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