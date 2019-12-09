人民幣中間價貶22點 10:052019/12/09 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價9日報7.0405，較上一交易日（6日）中間價7.0383貶22點。在岸人民幣上一交易日收報7.0340。 在岸人民幣9：53報7.0324，漲25點或0.0355％，離岸人民幣報7.0273，貶60點或0.0855％。 (工商 ) #人民幣 #交易 #日報 #離岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 年內砸30億護盤 小米難回溫 04:102019/12/05 全球財經 NBA》保羅：被交易後沒跟哈登說話 08:462019/12/05 體育 股匯雙漲 新台幣力守30.5元關卡 16:222019/12/05 財經 家登、加高兩檔股票、家登二轉換債等 12/6起預收款券 18:182019/12/05 財經 76号原子率團參加亞洲電視論壇及內容交易市場展 20:302019/12/05 娛樂 沃旭能源2020年度綠能獎學金開放申請 單人最高35萬 21:412019/12/05 財經 金管會管STO如「跑車殼、轎車引擎」許毓仁提三缺陷 21:192019/12/06 財經 沙特阿美IPO 下周三開始交易 22:322019/12/06 財經 卡神扯後腿 小英交易價跌＄1 01:222019/12/07 政治要聞 人物剪影－收購德美利 嘉信集團貝廷格 線上券商巨擘成形 04:092019/12/08 財經要聞 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 即時 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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