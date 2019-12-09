網路家庭（8044-TW）旗下PChome24h購物繼雙11好成績揭開年底採購季序幕，今日(12/9)宣布結盟全台第一家票券團購網站-康太數位17Life推出「電子票匣」服務，瞄準虛實整合商機。

即日起於PChome24h購物站上開賣電子票券，首波合作商家超過近百個知名品牌、約300種商品，結合美食、飯店住宿、美體美學、旅遊門票、體驗課程等票券通路，不僅滿足消費者360度創新消費體驗，付款還可享有多家銀行優惠、最高30期零利率、PChome儲值、P幣折抵等多重金流回饋。

即日起~12/12限時4天購買電子票券並使用Pi 拍錢包結帳，獨享指定商品最高回饋12%，隨聖誕節、跨年等年末消費旺季接踵而至，將帶動美食、旅遊的電子票券採購商機。

鑑於全台行動上網率近八成，有助於推動虛實整合商機，PChome網路家庭執行長蔡凱文表示：「PChome 24h購物致力提供360度全方位的生活，透過此次與17Life結盟，跨足餐飲、旅遊的生活服務領域，在雙12活動推出即買即享優惠的各式電子票券，可直接購買後應用於多元場景，並結合行動支付與P幣點數經濟，有助於提供消費者一站式購足的美好體驗。」

根據資策會(MIC)調查顯示，今年雙11期間網購消費者傾向購買餐飲票券比例大幅增長，瞄準雙12商機，PChome24h購物更透過17Life與新光三越百貨展開跨業合作，獨家首賣如珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶、紅花鐵板燒等知名餐飲品牌票券，統計餐飲及旅遊兩大類已占整體比例超過6成，未來目標新增王品、麥當勞、各大飯店住宿及吃到飽餐飲券，並持續擴及美妝、美體美學課程等生活體驗票券，預計將有效帶動三方流量、人潮與業績。

17Life董事長李易騰表示：「此次雙12與PChome結盟整合集團資源，雙方共同鎖定票券網購市場，透過17Life提供的票券系統與實體店家虛實整合資源，協助PChome布局雙12票券市場從系統到商品一次到位。而對合作的實體店家，則可達到商品一次上架，同時於17Life、PayEasy、PChome多個平台露出銷售的優勢。」揮別傳統紙券攜帶或長久儲存的各種不便，進入PChome24h購物顧客中心「電子票匣」專區，即可統一管理所有票券，出示QRCODE畫面即可兌換，操作流程簡易、方便。

PChome 12/9~12/12盛大舉辦全視角概念體驗演唱會，連續四晚以全視角概念體驗設計：「發現愛」、「愛存在」、「團團愛」、「來愛吧！」等多種以愛為名的風格主題，分別邀請陶晶瑩、曾沛慈、Nick周湯豪、動力火車、四分衛、Leo王、蛋堡、Karencici等八組超強卡司接力開唱，並將於晚會推出超值的優惠票券組合，獨家首賣珍寶海鮮雙人大沙公活蟹饗宴，平均一人1,500元有找，大口吃蟹超划算，黃亞細單人招牌雙饗餐下殺65折、期間也盛大開幕知名品牌館，12/17前推出12大品牌特價2折起，包括文青飲料店─不要對我尖叫、韓式炸雞龍頭─起家雞、一風堂等，強打桃園喜來登、墾丁凱薩等知名飯店住宿3折起，健身、臉部保養、Spa等體驗課程2折起，並為迎接冬日泡湯旺季，趁勢與八煙溫泉會館推出雙人泡湯套餐5折券，創造銷售拉抬效應，成功炒熱雙12氣氛，將大幅帶動消費電子化市場整體買氣。

●PChome24h購物電子票券頁面：https://24h.pchome.com.tw/region/DBCR

(工商 )