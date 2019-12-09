汽車金融龍頭-和潤企業(6592)今（9）日以承銷價53元正式掛牌上市，開盤價為82元，盤中股價上揚至95元附近。受惠母公司和泰汽車（2207）新車銷售持續暢旺，加上台灣及中國市場公司分期及租賃整體業務持續成長，帶動營收穩定成長。今年前三季稅後淨利18.15億元，較去年同期成長32%。

和潤企業主要核心業務來自於汽車分期付款，15年來穩居全國汽車分期付款市場領先地位，除了在汽車金融領域居領先地位外，也專注於醫療、工具機、營建機具、大型商用車輛及機車等五大產業，持續深耕產品通路，積極爭取優質客戶承作，同時維持既有客戶，擴大業務規模。

另外，根據台北市租賃商業同業公會之統計，台灣租賃業分期與租賃契約總金額於2018年達新台幣4,108億元，較前一年成長近17%，這顯示租賃與分期產業已成為傳統金融機構外重要的資金來源，也表示租賃與分期服務已漸漸被台灣民眾所接受。另近年來國內汽車購置採用分期或以租代購之風氣日盛，透過汽車分期購車比例超過40%，租賃取得車輛的比率達10%，但相對於國外先進國家分期+租賃比例高達70~80%，仍有相當成長空間。

和潤企業為國內分期租賃服務行業之領先企業，近三年來，不論是在新車分期、中古車分期、機車分期及設備租賃與分期都有相當的成績。在分期租賃市場持續成長下，可望提供未來營運成長動能。

(時報資訊)