上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連四日上漲，因中國表示將放棄對某些美國農產品的進口關稅，進一步讓市場對中美貿易可能達成的貿易協議再度提高樂觀氣氛，另外，小麥和玉米小漲，由於穀物短缺，近期小麥期貨的漲幅過高回檔，終場12月玉米漲1美分，報每磅366.5美分，1月大豆漲5.25美分，報889.5美分，12月小麥漲0.5美分，報532.5美分，12月黃豆油漲0.72美分，報31.01美分，12月黃豆粉跌2.10美元，報297.4美元。(倪淑茹整理)

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