獲利了結，打壓上周五紐約期金跌1.2%；因美國公佈11月非農就業數據增加26.6萬人，優於市場預期，令市場估計短期內美國聯邦儲備理事會(FED)將維持利率不變，打壓黃金避險需求下降，進而引發獲利了結，拖累期金跌1.2%。

終場2月黃金跌18美元，報每盎司1465.1美元，3月白銀跌0.46美元，報每盎司16.60美元，1月白金跌1.7美元，報每盎司898.9美元，3月鈀金漲0.4美元，報每盎司1846.1美元。(商品行情網)

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