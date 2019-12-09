《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金跌1.2％ 10:002019/12/09 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓上周五紐約期金跌1.2%；因美國公佈11月非農就業數據增加26.6萬人，優於市場預期，令市場估計短期內美國聯邦儲備理事會(FED)將維持利率不變，打壓黃金避險需求下降，進而引發獲利了結，拖累期金跌1.2%。 終場2月黃金跌18美元，報每盎司1465.1美元，3月白銀跌0.46美元，報每盎司16.60美元，1月白金跌1.7美元，報每盎司898.9美元，3月鈀金漲0.4美元，報每盎司1846.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #市場 #獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐周三LME期鋅漲2％ 09:432019/12/05 財經 法人：2020新興市場債有表現空間 但波動擴大 10:102019/12/05 財經 NN投資夥伴：審慎樂觀看待2020年 關注財政政策方向 15:002019/12/05 財經 近百棟市場建物耐震不足 市議員呼籲升格市場處刻不容緩 15:162019/12/05 生活 堆高機翻覆壓駕駛 幼子目睹父慘死 18:082019/12/05 社會 NN投資夥伴：審慎樂觀看待2020 21:402019/12/05 財經 《商情》觀望氣氛濃，周四LME基本金屬期貨漲跌互見 10:002019/12/06 財經 全球央行搶黃金 人行連10月增持 04:092019/12/08 話題觀察 美企今年獲利 恐難甩頹勢 04:092019/12/08 全球財經 專家傳真－大聯大收購文曄30％股權 非一定要向公平會申請許可嗎？ 04:102019/12/09 產業特刊 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。