東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)11月單月合併營收新台幣1.84億元，年增20.15%，月增0.83%，創單月營收歷史新高；今年1~11月累計合併營收新台幣17.9億元，年增12.77%。泰昇今年前11月營收金額已超過去年全年營收數字，法人表示，泰昇營收屢創新高，看好其第4季經營表現，全年每股盈餘預估將逼近9元。

隨著步入中南半島紙尿褲傳統旺季，以及主力市場越南、柬埔寨、泰國及緬甸等經濟維持穩定高速增長，帶動泰昇營收逐月走高，已連續三個月改寫營收新高，11月單月營收年增率也超過兩成，後續高成長趨勢明顯。展望12月，泰昇表示，目前主力市場需求穩定成長，且年底各經銷商將進行整年結算及季結算，預計將會有一波拉貨高峰，推估12月營收可望再創新高。

法人指出，除營收持續創高外，泰昇毛利率在原物料持續下滑及高毛利新產品助攻下可望優於第3季，因此看好第4季獲利在旺季加持下將優於第3季，全年獲利金額將可望創歷史新高紀錄，每股盈餘預估近9元。

(時報資訊)