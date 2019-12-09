美國11月非農就業報告意外強勁、美中貿易談判情勢樂觀，以及石油輸出國組織（OPEC）及其他主要產油國同意擴大減產，上周五美股三大指數勁揚。受此提振，周一香港恆生指數開漲0.06%，為26513.97點。國企股(H股)開漲0.04%，為10411.64點。隨著美國原訂於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅的期限逐漸逼近，市場的觀望氣氛也逐漸升高，使港股漲幅受抑。丘鈦科技11月相機鏡頭和指紋辨識模組銷售告捷，股價開漲2.25%。

(時報資訊)