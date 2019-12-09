《港股》上周五美股勁揚，恆指開漲0.06％ 10:012019/12/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國11月非農就業報告意外強勁、美中貿易談判情勢樂觀，以及石油輸出國組織（OPEC）及其他主要產油國同意擴大減產，上周五美股三大指數勁揚。受此提振，周一香港恆生指數開漲0.06%，為26513.97點。國企股(H股)開漲0.04%，為10411.64點。隨著美國原訂於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅的期限逐漸逼近，市場的觀望氣氛也逐漸升高，使港股漲幅受抑。丘鈦科技11月相機鏡頭和指紋辨識模組銷售告捷，股價開漲2.25%。 (時報資訊) #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-航運》中菲行11月營收15.86億元，與去年同期相當 12:502019/12/06 財經 立凱電前11月營收3.7億元 年成長1.5倍 16:482019/12/06 財經 上銀11月合併營收跌破13億元 創34個月新低 17:202019/12/06 財經 《業績-通信網路》宏達電11月營收月減16.1％、年減62.6％ 17:222019/12/06 財經 《業績-金融》玉山金前11月獲利再創高，EPS為1.63元 17:222019/12/06 財經 玉山金控前11月獲利 再創歷年同期新高 17:412019/12/06 財經 瑞智11月兩岸合併銷售及營收 月增27％ 18:462019/12/06 財經 台塑四寶11月營收創三年新低 19:512019/12/06 財經 肉類、植物油暴漲 全球糧價攀逾二年新高 23:042019/12/06 財經 中國新視野－閃崩頻傳 港股市場悄然變化 04:092019/12/07 全球財經 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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