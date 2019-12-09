多頭信心推助，上周五國際原油期貨走高；因石油輸出國組織(OPEC)決定擴大減產，提振多頭信心，而市場買氣大受鼓舞，油價強勢反彈，其中美國原油漲1.3%，周漲逾7%，倫敦原油漲1.6%，周漲6.4%；

據了解，OPEC和非OPEC產油國部長，雙方已經就擴大減產達成一致，在2020年第一季度雙方將額外減產50萬桶/日，令減產規模擴大至170萬桶/日，而沙烏地阿拉伯能源部長表示，將承擔額外減產中16.7萬桶/日，同時將繼續自願減產40萬桶/日，期盼減產執行率得到改善。

美國NYMEX-1月原油期貨收漲0.77美元，報每桶59.20美元，1月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.95美元，1月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.65美元。

倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲1美元，報每桶64.39美元。(商品行情網)

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