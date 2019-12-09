曾經放眼全球市場的英國最大零售商特易購（Tesco）開始檢視在亞洲的剩餘事業，可能出售在泰國和馬來西亞的超市業務。

特易購周日發布聲明證實媒體報導，宣布特易購已經開始檢視泰國和馬來西亞事業的策略性選項，包括可能出售這些事業。但該公司表示這些考量仍處於初步階段，且並未提供相關細節。特易購表示，尚未就泰國或馬來西亞特易購的未來做成決定，也不保證會達成任何交易。

特易購在泰國和馬來西亞分別經營1,967和74家門市，截至8月24日為止的6個月，其泰馬業務合計營收為26億英鎊（33億美元）、營業利益為1.71億英鎊，以固定匯率計分別成長1%和42.3%。消息人士透露，泰國和馬來西亞特易購的資產估值合計約為90億美元。

特易購自2011年起開始撤出美國、日本和南韓等海外市場。今年10月特易購執行長路易斯（Dave Lewis）宣布公司轉盈計畫已經完成，他將在明年夏季卸任。該公司2020財年上半年（截至8月24日）營收年增0.6%，為319.1億英鎊；稅前盈餘年增6.7%，為4.94億英鎊。

(時報資訊)