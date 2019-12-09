美股上周五（6日）在就業數據向好下顯著造好，不過市場關注中美雙方能否在12月15日加增新關稅前達成首階段貿易協議，港股9日僅輕微高開。

恒指9日高開15點報26,513點。國企指數高開4點報10,411點。9：58恒指報26,458.93點，跌39.44點或0.15％。

騰訊低開0.2％報335港元。友邦高開0.4％報78.3港元。阿里巴巴低開0.3％報197港元。

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