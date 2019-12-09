美就業數據報喜 港股開高15點 10:202019/12/09 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股上周五（6日）在就業數據向好下顯著造好，不過市場關注中美雙方能否在12月15日加增新關稅前達成首階段貿易協議，港股9日僅輕微高開。 恒指9日高開15點報26,513點。國企指數高開4點報10,411點。9：58恒指報26,458.93點，跌39.44點或0.15％。 騰訊低開0.2％報335港元。友邦高開0.4％報78.3港元。阿里巴巴低開0.3％報197港元。 (工商 ) #港元 #友邦 #阿里巴巴 #阿里巴 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 反對用肺發電 盧秀燕：中火減煤4成不影響全國用電 10:592019/12/06 政治 新智付涉非法吸金21億 南檢聲押負責人夫婦獲准 11:302019/12/06 社會 中美談判利多 恒指收盤漲逾280點 16:492019/12/06 財經 再遠攏10元！盧秀燕：雙十免費公車明年上路 17:272019/12/06 生活 孫正義對話馬雲：投資膽子太大損失太多錢 還未取得成就 21:462019/12/06 財經 紅魔曼聯加強線上推廣 聯手阿里巴巴 22:102019/12/06 財經 登山健行更安全！中市大坑步道持續整修完工 14:202019/12/07 生活 疑討債未果 男持刀劃傷人幸無大礙 15:062019/12/07 社會 大台北跌破10度 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威 08:192019/12/08 生活 低溫警報連環發 氣象局：今晚到明晨11縣巿恐10度以下 11:102019/12/08 生活 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 財經 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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