大溪警分局溪內派出所湯姓警員，去年底與陳姓清運業者經營環保公司，明知未領有廢棄物清除處理許可文件，卻違法收集新北市社區和超商的垃圾，違反堆置在復興山區的國有地，獲利逾80萬元，今年初2人僱用的司機違法棄置遭警當場查獲扣車，湯竟電聯陳男通知取回車子，桃檢依圖利罪起訴。

大溪警分局指出，今年3月發現溪內派出所湯姓員警與陳姓廢棄物清潔商交往過從甚密，立即主動自清偵辦，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，更自案發起將湯警停職。大溪警分局對於員警違法違紀，主動自清嚴辦、決不護短，維護良好警察風紀命脈。

從警近30年的大溪分局溪內派出所湯姓警員，明知陳姓男子未領有廢棄物清除處理許可文件，是違法從事廢棄物清除、處理的業者，卻在去年底與陳男合夥在桃園市復興區經營環保公司，並由湯妻的林姓姐姐擔任名義上的負責人。

陳男自去年8月到今年10月間，違法收集、清運新北市五股區的社區及便利商店廢棄物，違法堆置在新北市五股區的土地，獲利逾71萬，但隨著垃圾越堆越多，2人竟僱用司機，趁夜晚無人開上山，委由熟悉地形的楊男和徐男，以每車1000元的報酬，載運廢棄物傾倒在復興區羅浮里、由原住民族委員會管理的國有土地，年初不到1個月時間，共傾倒10次、18車，獲利約9萬元，直到楊男和徐男2月24日凌晨遭警查獲、當場查扣兩台小貨車。

豈料湯警獲悉，得知小貨車暫時停放在廣場，竟以電話告知陳男停放地點，讓陳男順利取回2台小貨車。

桃園地檢署國土專組主任檢察官李允煉獲報，指揮大溪警分局、廉政署、保七總隊，搜索及傳喚湯姓警員及陳姓清運業者，向桃院聲押獲准，9日依未領有許可文件非法清理廢棄物罪嫌，將陳男、楊男和徐男起訴，檢方更斥湯男身為警員，不但不主動偵辦、調查，反而協助、包庇環保犯罪，從重以圖利罪嫌起訴。

(中時 )