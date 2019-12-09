天氣轉冷，想趕走體內寒氣，大部分人都會想到生薑，不過專家表示，還有另一種暖胃食材--山椒，效果不輸生薑，不但能改善寒性體質、提升腸胃機能，每天喝一杯可促進血液循環、驅寒暖胃，趕走體內最深層寒氣！

根據日本食品公司kagome研究指出，山椒中的「山椒素」，能刺激腦部神經，促使內臟器官活動，提升代謝率，同時幫助血管擴張，促進血液循環，因此可改善手腳冰冷，並且具有暖胃功效。《早安健康》報導，日本料理研究家岩田麻奈未推薦下列兩種最適合加入山椒的飲品：

1. 薑粉山椒奶茶

在奶茶中加入適量的薑粉與山椒粉，混合飲用，不但能刺激腸胃蠕動，還可與生薑發揮相乘效果，刺激交感神經，燃燒脂肪，使身體暖和起來。

2. 山椒柚子茶

從中醫觀點，柚子皮中的檸烯，可促進血液循環，讓身體暖和，因次此在柚子茶中加入少許山椒飲用，能祛除身體的寒氣，而且柚子茶的甜味可中和山椒的辣味。

岩田麻奈未建議，可挑選超市販售的調味料山椒粉，加入奶茶或柚子茶中飲用，非常適合這個季節，使身體暖和起來。

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(中時電子報)

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