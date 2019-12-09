受陸美貿易戰、大陸本身經濟放緩和信貸緊縮加劇影響，民企在重重困境中艱難求生。根據外媒報導，去年北京政府借1600億元人民幣(折合約7000億台幣)給情況艱困的上市民企，但仍止不住違約潮，逾2成的上市民企面臨斷頭危機。

英國《金融時報》引述東方財富信息統計資料指出，大陸國營金融機構包括投資基金、券商和保險業者，去年8月以股票質押貸款名義，總計出借了1600億元人民幣的資金給陷入財務困境的上市民企，但接受紓困的339家上市民企中，仍有75家照樣倒債而面臨違約，此比例超過2成。

報導指出，去年滬深300指數下跌逾20%，在前幾年公司股價仍高時以質押股票來貸款的民企，陷入了流動性危機。值得關注的是，北京政府的救援行動未能阻止違約，舉例來說，文科園林今年5月取得深圳市政府3.1億元的股票質押貸款後，因未進一步改善營運、提升利潤，違約款項仍有3筆。

日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)先前報導，國營企業在大陸向來享有優惠待遇，反觀民營企業卻面臨嚴苛環境，而這樣的思維也阻礙了與美國的貿易談判，建議北京政府轉變思維鬆綁民營企業，讓這些企業變成經濟火車頭，或許能補救經濟衰退的頹勢。

(中時電子報)