WBC重量級拳王懷德(Deontay Wilder)擁有世界最強的拳頭。（美聯社資料照）

泰森福瑞(Tyson Fury)是唯一跟懷德打成平手的人，即使吃了很多重拳也像沒事一樣。（美聯社資料照）

世界統一拳王喬雪(Anthony Joshua)奪回失陷半年的王座，四大聯盟重量級腰帶擁其三，放眼職業拳壇幾乎可說是「世界最強的男人」。如今大概只有WBC重量級拳王懷德(Deontay Wilder)、泰森福瑞(Tyson Fury)能與喬雪一爭長短，也就是3人之間的最強對決。

在喬雪重登王座之後，美媒ESPN邀請3位作家評論，到底誰才是當世最強的拳手？結果3人異口同音表示，他們無法將喬雪名列第1。目前的排名是：懷德、喬雪、福瑞。

喬雪確實是全球人氣和收入最高的拳王，光是這場重賽就讓他進帳數千萬英鎊。6月初他丟失王座，被路易茲(Andy Ruiz)打倒在地，上周末復仇成功但不是KO勝。簡言之，喬雪的綜合素質是最好的，只是他背負輸不得的壓力，難以放開手腳去打，他這次全場以刺拳和遠距離打法取勝，展現不出真正的統治力。

「風車」懷德恐怖的地方在於單拳破壞力，即使福瑞這樣的頂尖高手可以全場壓制他，也吃不起他的重拳(福瑞是唯一跟懷德打成平手的人)。甚至是古巴「金剛」歐提茲(Luis Ortiz)周旋了半天也被懷德一拳KO(輸給懷德兩次)。評論指出：「喬雪比賽中兩度扛下路易茲的重擊，但如果打在他身上的是懷德的拳頭，結果會怎樣呢？」

喬雪KO了傳奇人物克利奇柯(Wladimir Klitschko)，一度稱霸重量級，輸給路易茲對他造成很大傷害，重賽以判定擊敗暴肥的路易茲，亦無法一口氣挽回失掉的氣勢。要奪回最強名號，喬雪還是必須打敗懷德與福瑞其中一人，直接集齊四大聯盟的腰帶。

(中時電子報)