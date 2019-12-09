IC測試載板廠雍智（6683）受惠5G相關需求逐步提升，2019年11月營收淡季不淡、續「雙升」改寫同期新高、亦創歷史第4高。法人預期，雖然步入產業淡季，但雍智第四季營運淡季有撐，仍可望優於去年同期，明年成長動能將更上層樓。

雍智股價10月底觸及259.5元新高，近期拉回180～200元間震盪。在營運展望看好下，雍智今早開高穩揚，最高勁揚4.77％至208.5元。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超286張。

雍智2019年11月自結合併營收0.71億元，較10月0.7億元小增1％、較去年同期0.52億元成長達35.12％，續創同期新高、並創歷史第4高。累計1～11月合併營收7.55億元，較去年同期6.01億元成長達25.63％，續創同期新高。

雍智先前指出，隨著新產品陸續完成驗證出貨，預期下半年IC測試、晶圓探針卡測試載板均可望顯著成長，上半年成長較強的IC老化測試載板需求亦樂觀。雖然時序步入產業淡季，營運成長動能趨緩，但第四季營運仍可望優於去年同期。

雍智規畫拓展IC老化測試載板應用領域，下半年及明年均計畫擴充產線、添購生產與檢測設備，主要投資於晶圓探針卡及IC老化測試載板。在產品及產線擴充、配合客戶對5G相關需求逐步提升下，對明年營運成長動能樂觀，看好成長動能將更為強勁。

投顧法人日前出具報告認為，5G應用重視晶片測試高溫穩定性，以及異質整合封裝下的系統級封裝（SiP），加上中國大陸手機及基地台大廠零組件「去美化」趨勢明確，看好台廠經測、雍智及穎崴是主要受惠者，可望帶動業績成長動能。

(時報資訊)