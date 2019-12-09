應華精密(5392)鎖定車用電子及電動車領域轉型，加速整合汽車及電動車相關客戶，已見到轉型成果，隨著電子煞車等ADAS(行車輔助系統)等產品滲透率提升，應華精密預估，明年車用產品佔營收比重可望超過50%，應華精密副董事長董俊毅表示，在電動車相關車用零組件及創投兩大事業挹注下，應華明年獲利會比今年好很多，能率集團目標是2022年挑戰年營收350億元。

能率集團創辦人董炯熙於1966年創立佳能企業，由代理日本Canon產品起家，之後陸續發展至應華精密、捷邦國際及能率網通，並於2007年成為全球最大數位相機製造商，年營收達600億元以上，不過，「成也數位相機、衰也數位相機」，智慧型手機搭載手機鏡頭、手機照相功能日益精進，壓縮到數位相機產業，數位相機市場年年衰退，亦衝擊佳能數位相機組裝及應華數位相機機殼業務，之後應華雖然轉攻手機領域，但因跨入時間太晚，轉型效益不彰，應華開始思考佈局相機及手機以外的產業，能率集團於2014年鎖定車用領域，以併購日本汽車產業為目標，陸續收購日本企業：Ikka及sol-plus，經過5年的努力，終於在2018年見到轉型成功的曙光，營運漸入佳境。

目前應華精密旗下全資持有應華工業，捷邦國際，承光五金、日本第一化成及日本Sol-plus，其中日本第一化成原本是日本精密塑膠零組件廠，在應華精密購併後，第一化成已全力朝向車用領域發展，由於日本主要Tier1車用零組件公司均為第一化成客戶，產品遍及日系三大品牌車廠，第一化成主要營收多為汽車零組件貢獻，隨著主動安全配備之重視，EPB電子煞車模組逐漸列為車輛之標準配備，目前整體汽車安裝普及率還不達50%，市場成長規模仍大，第一化成已完成新一代EPB模組認證，且因應客戶要求擴充產能，預計於2019年底完成EPB產能擴充，並於2020年量產出貨，而與日本車用零部件公司共同開發之電動車專用電壓穩壓模組也在開發測試中。

今年第一化成營收約160億日幣，隨著EPB模組出貨放量，第一化成2020年營收可望達170億日幣到175億日幣。

董俊毅表示，公司收購日本能源車零件生產工廠，不僅幸運躲過中美貿易戰風險，今年為加速發展及整合汽車與電動車相關客戶與資源，應華精密除與子公司捷邦國際進行深度合併外，也再次對外收購日本Sol-plus株式會社，進一步增加車用零組件事業比重，並取得泰國生產基地，以貼近日系汽車東南亞最重要之生產基地-泰國，同時強化應華精密集團因應中美貿易不確定因素下對於東南亞生產基地之更完整布局，除增加現有客戶更多供貨地區選擇外，也增加了與新潛在客戶互動的機會。

在Sol-plus方面，公司與車廠共同開發之電動車馬達模組輕量化方案在2019年第4季開始量產，在應華集團全力投入「日系電動車概念」主軸下，將由日系車用零組件涉入最深的第一化成及Sol-plus當作領頭羊，搭配應華工業，捷邦國際，承光五金之相關金屬製程，將車用領域布局擴大，預估集團在日系車用電子領域佔有比重由目前的30%能擴大到50%以上。

應華今年前3季稅後盈餘為1.77億元，年成長77%，每股盈餘為1.28元，每股淨值為33.14元，集團持有約30億元的現金，若加計可變現的股票，約當現金達42億元到43億元。

董俊毅表示，明年車用產品佔比將超過50%，成為公司明年業績成長主要動能，明年業績會比今年好，獲利將較今年大幅成長。

(時報資訊)