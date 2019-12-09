港系外資針對世芯-KY(3661)給予首評，首評優於大盤評等、目標價289元，主要是看好在大陸推動晶片自製下，世芯-KY將成為關鍵受益者，另外，也有美系外資也將世芯-KY目標價由269元調升到290元，給予評等加碼。

港系外資表示，世芯-KY(3661)為IC設計和系統客戶提供半導體設計服務，其晶圓產能主要來自台積電(2330)，業績增長的主要推動力是大陸拚CPU在地化，估計今年前三季大陸市場佔總營收的逾50%，再者，受惠於AI趨勢，系統公司尋求差異化並開發專屬的ASIC(客製化晶片)晶片，也成為世芯-KY成長的另外一動能。

港系外資表示，世芯-KY已經與多家全球AI芯片設計商合作，包括美國、大陸、以色列等，這將有助於推動世芯-KY在2020年及以後的增長，根據研調機構Gartner估計，到2022年全球AI總收入將達到158億美元的規模，複合年增長率為55%，世芯-KY的AI銷售額目前為10%，預計2019年到2021年最大的增長貢獻者將來自大陸CPU，新晶片產品將今年第四季推出，整體來說，世芯-KY將成為大陸推動晶片自製化的關鍵受益者，目前大陸飛騰是世芯-KY在2019年的最大客戶，銷售額超過30%。

世芯-KY的NRE(委託性設計)營收在2018年增長了37%，並在今年第三季度達到了歷史新高，預計2019年到2021年NRE將持續兩位數增長，世芯-KY的NRE強勁的銷售預示著更高的晶片銷售，儘管2019年半導體行業受到庫存調整、需求疲軟表現不佳，但世芯-KY的年初至今營收依舊增長了14%，預測世芯-KY在2019年2021年的銷售量將依序增長17%、26%、17%，每股收益增長35%、31%、56%，且毛利率將繼續保持規模增長，不僅如此，世芯-KY的短期動能也很強勁，故首評優於大盤評等、目標價289元。

另外還有美系外資認為，看好世芯-KY在大陸晶片積極提高自製率以及ASIC(客製化晶片)趨勢，將其目標價由269元調升到290元，評等加碼。

(時報資訊)