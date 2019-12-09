替代方案全面啟動！華為終端明年全線搭載鴻蒙系統 10:202019/12/09 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華為關鍵一戰！鴻蒙系統明年有大動作。（美聯社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華為今年推出自家研發的鴻蒙系統，有可能成為華為產品無法使用Google系統後的替代方案。報導指，除手機、平板及電腦，華為終端明年將搭載鴻蒙系統。 深圳特區報報導，華為消費者業務軟體部總裁王成錄透露，2020年華為除了手機、平板及電腦，其他終端產品將全線搭載鴻蒙系統，並在海內外同步推進。 另外，他表示華為手機仍會優先選用Android，只有在實在用不了的情況下才會採用鴻蒙。此外，預計明年8月鴻蒙系統將正式全面開源。 (工商 ) #華為 #系統 #手機 #產品 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 DxOMark評選2019年度拍照手機 5款入選各有強項 00:022019/12/05 科技 Pilz 鐵路安全最佳夥伴 04:102019/12/05 產業特刊 台北西華飯店有「藝」思 變身「快閃美術館」 11:192019/12/05 旅遊 華為宣佈：控告美國聯邦通信委員會 12:252019/12/05 兩岸 2台商鮭魚返鄉 全懋精機華泰電子回台佈局 15:592019/12/05 財經 《半導體》華泰Q4營運轉淡，明年仍審慎樂觀 15:572019/12/05 財經 《半導體》營運轉淡，華泰腿軟 11:252019/12/06 財經 媒體人：美國也開始支持韓總了？ 23:112019/12/07 政治 反制華為5G 高通拉攏小米、OPPO 04:092019/12/08 話題觀察 雙面華為？ 04:092019/12/08 論壇廣場 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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