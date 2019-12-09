華為今年推出自家研發的鴻蒙系統，有可能成為華為產品無法使用Google系統後的替代方案。報導指，除手機、平板及電腦，華為終端明年將搭載鴻蒙系統。

深圳特區報報導，華為消費者業務軟體部總裁王成錄透露，2020年華為除了手機、平板及電腦，其他終端產品將全線搭載鴻蒙系統，並在海內外同步推進。

另外，他表示華為手機仍會優先選用Android，只有在實在用不了的情況下才會採用鴻蒙。此外，預計明年8月鴻蒙系統將正式全面開源。

(工商 )