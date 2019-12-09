只吃白飯怕營養不夠？日本美食節目推薦在飯中加入超級食物「莧菜籽」，它豐富的膳食纖維、蛋白質、鈣、鐵、多酚、優良脂質等營養，能抑制血糖上升，降低體內壞膽固醇，甚至成為NASA太空人的食物！且莧菜籽細小、易吸水，非常容易入口，很適合混在飯裡煮，或灑在沙拉、濃湯、粥品等料理中一起吃，還富有飽足感幫助減肥。

早安健康報導，日本美食節目「滿天青空餐廳」中，有機雜穀類農民吉田洋介推薦大家吃「莧菜籽」，它是NASA太空人的食物之一，比起一般雜穀類有更高的營養價值，除了富含各種礦物質，他的蛋白質含量更是白米的2倍、優良脂質也是白米的6倍，有助於降低體內壞膽固醇、增加好膽固醇。

日本管理營養士藤橋一美也表示，莧菜籽的鐵、鎂非常豐富，是白米的12倍，鉀也高達7倍，膳食纖維15倍，葉酸11倍，鈣質更是高達32倍，可預防貧血、便秘、水腫，還能抑制血糖急速上升、促進代謝，此外，莧菜籽豐富的多酚，還有很好的抗氧化作用。莧菜籽在台灣的大賣場、超市就能買到，包裝上會寫莧菜籽、莧籽...等名字。

(中時電子報)