「卡神」楊蕙如網軍事件延燒，國民黨立院黨團今開記者會，質疑楊蕙如幕後黑手。國民黨立委王育敏懷疑楊蕙如的網軍群組有「福－特別小組」，是不是指的是當時的民進黨秘書長洪耀福？而台北市議員李明賢也爆料立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲幫楊蕙如開協調會，喬體育賽事預算。

國民黨立委許毓仁也表示，他接到消息指出楊蕙如近期可能會出國避風頭，而且還會繼續在國外操控國內網軍，因此他具體要求檢調單位，應該要限制卡神出境，並讓楊蕙如轉污點證人，如果不轉污，這案子恐怕辦不下去。

王育敏則質疑，起訴書中提到的兩個網軍小組，「反統義勇軍」跟「福特別小組」，跟民進黨有沒有關係？而楊蕙如在帶風向的時候，民進黨秘書長正是洪耀福，洪耀福跟這有沒有關係？洪耀福必須出來說明，因為他是現在蔡英文競總的操盤手。

台北市議員張斯綱也爆料楊蕙如105年8月到10月間，有立委辦公室幫在立院找來體育署開了7次協調會，喬 WTA賽事的補助，而協助召開的就是蘇嘉全辦公室主任張嘉玲。李明賢也拿出張嘉玲臉書截圖，張嘉玲邀請楊蕙如參加生日派對，關係如膠似漆有如閨蜜。

許毓仁也拿出IP自清書，要求全立法院立委都應該簽署，接受調查IP跟網軍是否有關，許跟王都當場簽署。李明賢則嗆蘇嘉全不敢簽，他用1000份雞排對賭蘇嘉全不簽。張斯綱則列出他同事整理的網軍ID，其中也包含攻擊民進黨副總統候選人賴清德跟黨主席卓榮泰的，將提供給檢調調查。

(中時 )