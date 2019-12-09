冷颼颼！冷氣團來襲，動物怎麼禦寒？自上週開始，受到入冬以來首波大陸冷氣團影響，北台灣氣溫都維持在12-17度之間。台北市立動物園位於群山環繞的木柵地區，因為地形的關係，居高不下的濕度，使得體感溫度更加冷冽！對於來自熱帶地區、習慣溫暖氣候的野生動物們，保育員已陸續啟用了各項禦寒保暖措施，可愛的小爪水獺躲在漂流木樹洞中舒服的睡覺。

二趾樹獺不受低溫影響，每天悠閒緩慢的移動到某個置高點，將自己蜷成一團大睡特睡。（台北市立動物園提供）

進入穿山甲館首先映入眼簾的，是仿河流生態系的水域造景，生活在這裡的魚類，水溫得保持在攝氏28度上下，如果水溫偏低，魚類們的活動力和食慾都會明顯下降，因此水池配備了加熱鍋爐，好在冬季期間不間斷的維持水溫。每當有冷氣團過境，水溫和氣溫相對懸殊時，走在的蜿蜒的步道，便可以看見水面上飄散著白茫茫的蒸氣，形成一片朦朧的夢幻景致，也間接讓館內的溫度變得暖和許多。

戶外區的動物會自己找尋背風處躲避寒風吹襲（大食蟻獸）。（台北市立動物園提供）

個頭嬌小的棉頭絹猴非常怕冷，因此保育員在牠們的巢箱上方，裝設了特製的「陶磁燈」，這是一種會產生熱能但不會發出亮光的加熱器，讓日行性的棉頭絹猴在冬天的夜裡，既能保暖又不會受到光源干擾。至於夜行性的鄰居二趾樹獺「葉黃」，由於身上覆著一層厚厚的毛髮，似乎不受低溫影響，依然每天悠閒緩慢的移動到某個置高點，將自己蜷成一團大睡特睡。

穿山甲館內的水域造景，水溫得保持在攝氏28度上。（台北市立動物園提供）

鳥類們只要身上的羽毛保持乾躁，就像穿了一件保暖的羽絨外套。下雨時栗喉蜂虎們喜歡停棲在高處有雨遮的位置休息，當氣溫偏低的日子裡，牠們還會緊靠在一起互相取暖，另外冬季時保育員也會將餵食的次數增加到每日3-4次（夏季為1-2次），以補充牠們可能因低溫流失的能量。

栗喉蜂虎喜歡停棲在高處有雨遮的位置休息。（台北市立動物園提供）

戶外區的動物，像是水豚、大食蟻獸、蜘蛛猴、黑冠松鼠猴及小爪水獺等，會自己找尋背風處躲避寒風吹襲，室內欄舍也都加裝了地熱設備，面對冷氣團來襲，除了各項保溫設施傾囊而出外，考量動物的生態習性，保育員會適時打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物自己選擇要待在戶外或是回去內舍避寒，如果您到了戶外活動場找不到牠們的身影，極有可能就是動物們正躲在室內休息，自主地放「寒假」去了！

棕蜘蛛猴緊靠在一起取暖。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)