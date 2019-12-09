萬年清(6624)11月合併營收為4956萬元，年增8.81%，前11月合併營收4億2491萬元，年增率達29.61%。萬年清今日參加經濟部推動綠色貿易專案辦公室與外貿協會舉辦「永續創新利─全球綠色產業趨勢論壇」，與台日專家對談並分享企業如何善用綠色產業發展動能，拓展並深耕海外市場，創造企業未來競爭力。

萬年清在11月時參加由經濟部水利署率領WETEC參展團，藉此機會將台灣的水利技術與產品推向國際舞台。萬年清指出，以色列特拉維夫水科技展(WATEC Israel 2019)為兩年一次之以色列水科技產業盛事，本次展覽總計60多間廠商設置攤位，共吸引了30幾個國家，1000多名專業人士及買家到訪諮詢。

萬年清指出，過去流體化床Fenton技術多使用在台灣、 大陸及越南市場，此次於展期當中，不少來訪公司對萬年清流體化床Fenton技術相當有趣，認為該技術於水回收上具有相當高優勢。目前已有當地知名集團擬與萬年清進行技術合作，進軍龐大水回收市場，預期可對未來營收帶來正面效益。

(時報資訊)