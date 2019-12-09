儘管全球成長持續放緩和貿易緊張局勢升高令出口再受打擊，但在強韌的內需帶動下，日本大幅上修第三季經濟成長率。

日本政府公布7～9月季度實質國內生產毛額（GDP）季增年率由先前公布的0.2%大幅調升至1.8%，遠優於市場預估的0.7%，並為連續第4個季度實現增長。第三季實質GDP季增率由初值0.1%上修為0.4%，優於市場預估的季增0.2%。

第三季資本支出季增率由初值0.9%上修為1.8%，優於市場預估的季增1.7%。貢獻GDP約6成的民間消費，由季增0.4%上修為季增0.5%。

資本支出和民間消費同步成長，抵銷了出口下滑的衝擊。淨出口值（出口減進口）使第三季GDP減掉0.2個百分點，而內需則使GDP增加0.6個百分點。

此外，財務省公布日本10月經常帳盈餘為1.82兆日圓（約167.6億美元），略高於市場預估的盈餘1.8兆日圓。

此前公布的日本10月出口和工業生產指數均創下數年來最大跌幅，凸顯出需求下滑對該國經濟的衝擊續擴大。消息人士透露，日本央行於本月召開利率政策會議時，就工業生產提出的看法將較10月悲觀。

(時報資訊)