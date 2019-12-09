勤美(1532)營運重心的鑄件事業受貿易戰影響出貨，加上今年營建收入大減，今年獲利比去年高點下滑；展望第四季，隨著鑄件訂單已見回溫，預計明年該事業表現可望比今年回升。

勤美2019年前10月合併營收為114.64億元，年減20.69%；前3季毛利率下滑約3.5個百分點至23.49%，EPS為1.07元，較2018年同期的3.52元衰退。

勤美為控股公司型態，今年來營運下滑，主要是去年挹注獲利的兩大事業今年表現均不如去年；目前營收與獲利超過8成的鑄件相關業務，受貿易戰以及新開發案進度影響，鑄件事業前3季獲利年減逾1成。另外，轉投資營建事業方面，勤美2019年營建事業認列不如預期，2020年將努力銷售「碧湖畔」建案以貢獻營運。

展望第四季以及明年，勤美公司觀察，本季鑄件訂單已漸回升，汽車、工程、農機訂單都有成長潛力，目前整體訂單轉趨明朗，2020年鑄件事業可望改善；勤美轉投資鑄件廠在中國持續淘汰老舊產能、強化環安衛生，以及歐美日等已開發國家較不易新增鑄造產能，勤美可望有轉單與替代商機。

另一方面，勤美汽車鑄件產品主要用在引擎、剎車，近年也積極開發傳動系統客戶，看好電動車商機，勤美也持續與汽車零件與車廠積極合作布局電動車與油電混合車，尋求新商機。

(時報資訊)