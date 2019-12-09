1.南亞科(2408)：研調看好記憶體市場明年復甦，DRAM估成長12%，早盤不理外資6日轉賣超，股價漲至76.6元。

2.台積電(2330)：外資連兩日買超，ADR上周五收漲0.99%，早盤股價漲至315.5元。

3.久元(6261)：11月營收月增10.90%、年增15.49%，外資持續買超，今早挾量續漲逾2.5%。

4.怡華(1456)：11月營收月增222.68%、年增502.65%，早盤爆量觸及漲停。

5.佐登-KY(4190)：外資6日擴大買超130張，激勵早盤股價漲約3.8%，突破前高。

6.國巨(2327)：11月營收為今年次高，美銀、摩根士丹利證券看好併購基美（KEMET）挹注獲利，推測股價升到400元之上，今股價漲近2%。

7.玉晶光(3406)：Q3資本支出近17億元，增資購買廠房設備，迎明年多鏡頭商機，股價漲2.26%。

8.大立光(3008)：11月營收連4個月創新高，年增66%，里昂證券喊買，目標價5520元，股價漲2.77%。

9.友達(2409)：電視面板最快明年2月喊漲，小金雞友達頤康攻銀髮商機，明年邁入高速成長，雖外資賣超5日計81052張，但股價漲逾8%。

10.群創(3481)：WitsView預期電視面板有機會在2月漲價，上週五外資買超4073張，股價漲4.37%。

11.倉和(6538)：挾PI(聚醯亞胺)材料網版市占率攀升，業績節節高，股價漲5.98%。

12.泰碩(3338)：5G基地台加速建置，今年營收年增三成，明年續成長，股價漲1.93%。

13.勤誠(8210)：11月營收創新高，明年成長展望亦正向，早盤續漲2.5%，一度衝上87元波段高點。

14.聯發科(2454)：5G晶片明年將打入三星手機供應鏈，甩外資連2日賣超，股價反彈上漲近2.5%，重返5日、10日雙線。

15.聯陽(3014)：上月營收月增4.55%、年增40.01%，晨盤上漲逾4.5%。

16.旺宏(2337)：11月營收降至近4個月來新低，早盤修正下跌逾2%。

17.原相(3227)：CIS元件題材吃香，Q4營收戰新高，晨盤帶量衝漲逾8%，再創144.5元短波新高價。

18.亞航(2630)：上月營收創新高，月增25.06%、年增28.87%，股價走揚逾3%。

19.合機(1618)：11月營收4億2430萬元，月增69.27%，年增逾2倍。早盤價量俱揚、急攻漲停。

20.上銀(2049)：中美貿戰影響市況，韓國電子業黯淡，11月營收跌破13億元，為近34個月新低，早盤小跌1%。

21.系微(6231)：NB三大廠助陣，大單滿手，樂看Q4、看旺明年，早盤挾量跳漲逾3%，挑戰70元。

22.長佳(4550)：11月營收1.27億元，月增2.22%、年增40.75%，早盤漲近3%，一度站上28.75元，攀波段新高。

23.統一證(2855)：11月稅後盈餘2.77億餘元；前11月EPS 1.636元、暫時居冠券商，早盤漲逾2%，一舉越過所有均線，相對抗跌金融股。

24.和潤(6592)：今日上市，股價逼近95元，漲幅約78%。

25.漢唐(2404)：半導體產業加速擴張，成長動能看俏，買單進場拉抬股價，早盤攻高3%。

26.橙的(4554)：業績轉骨題材護航股價，修正格局結束，多方反攻4%。

27.宏普(2536)：11月營收年增63%，市場看好明年表現，加上技術面偏多助攻，大漲5%。

28.國賓(2704)：企業尾牙、新人喜宴、聚餐旺季三力道助攻，回檔買盤積極搶進，早盤攻漲3%。

29.廷鑫(2358)：醫療科技展引爆生醫產業商機，因涉入高階醫材，股價沾光登漲停。

(時報資訊)