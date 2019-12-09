新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提・扎克爾今天表示，新疆高舉社會主義法治旗幟，既依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又重視開展源頭治理，通過著力改善民生、加強法治宣傳教育、依法設立職業技能教育培訓中心進行幫扶教育等多種方式，深入開展反恐、去極端化工作。截至目前，新疆已連續3年未發生暴力恐怖案（事）件，極端主義滲透得到有效遏制，社會治安狀況明顯好轉。

大陸國務院新聞辦公室於今天（9日）上午10時舉行新聞發佈會，邀請新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾，新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜，新疆喀什地委副書記、喀什地區行署專員帕爾哈提·肉孜介紹新疆穩定發展有關情況，並答記者問。

雪克來提・扎克爾表示，中央財政每年對新疆轉移支付近4000億人民幣，全大陸19個省市對口支援新疆工作，每年投入援疆資金多達150多億。在黨中央的堅強領導下，新疆的各族幹部群眾共同團結奮鬥、共同繁榮發展，開創了新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、民生改善、安居樂業的大好局面。

雪克來提・扎克爾表示，新疆堅持經濟高質量發展戰略目標，認真貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，堅持穩中求進工作總基調，保持了經濟持續健康發展。黨的十八大以來，新疆地區生產總值年均增長8.5％，城鄉居民人均可支配收入年均分別增長8.4％、8.2％。2018年新疆接待境內外遊客達到1.5億人次、同比增長40.1％，今年前10個月接待遊客已突破2億人次、同比增長42.6％。

雪克來提・扎克爾表示，新疆始終把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標，堅定不移地將發展落實到改善民生上、落實到惠及當地上、落實到增進團結上，把一般公共預算支出的70％以上用於保障和改善民生，使發展成果更多更公平地惠及各族人民。

雪克來提・扎克爾表示，新疆堅持就業第一、教育優先，著力提高各族群眾健康水平，不斷完善社會保障體系。我們堅持精准扶貧精准脫貧基本方略，舉全區之力打好脫貧攻堅戰。2014年以來，累計實現238.53萬貧困人口脫貧，貧困發生率由2014年初的22.84％下降至6.51％。

雪克來提・扎克爾表示，新疆全面落實民族區域自治制度，落實《中華人民共和國民族區域自治法》，保障各族人民平等參與管理國家事務的權利和自主管理本地區本民族事務的權利。在新疆，歷任自治區人大常委會主任、自治區主席、自治區政協主席均由少數民族幹部擔任，自治州州長、自治縣縣長均由實行區域自治民族的公民擔任，絕大多數地（市）的專員（市長）由少數民族幹部擔任，縣（市、區）的黨政正職一般有一名少數民族幹部擔任；自治區第十三屆人大代表中少數民族代表佔62.1％，自治區第十三屆政協委員中少數民族委員佔46.7％。

雪克來提・扎克爾表示，新疆依法保護和傳承弘揚各民族優秀傳統文化，依法保障各民族使用和發展本民族語言文字的權利，少數民族語言文字在司法、行政、教育、新聞出版、廣播影視、網路等領域以及日常生活中得到廣泛應用。堅定維護民族團結，深入開展「民族團結一家親」和民族團結聯誼活動，引導各族群眾像石榴籽一樣緊緊抱在一起。

雪克來提・扎克爾表示，新疆嚴格遵守我國憲法關於「公民有宗教信仰自由」的規定，確保信教公民同不信教公民一樣，享有同等政治及經濟社會文化等方面的權利。堅持依法管理宗教事務，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應。我們著力改善宗教場所和宗教活動條件，加強對宗教人士的關心培養，不斷滿足信教群眾的正常宗教需求。

(中時 )