受到市場需求減少以及生產技術轉變影響，全球汽車業正醞釀大規模裁員潮。外媒統計，全球汽車製造業將大裁員8萬人，今年對於汽車業員工將是難過的一年。

美國財經媒體報導，汽車業裁員主要集中在德國、英國和美國等。德國汽車業今年來累計宣布裁員人數已達約5萬人，包括輪胎商馬牌（Continental）9月宣布裁員2萬人，豪華車商奧迪表示將裁員1萬人，戴姆勒也宣布未來2年內裁員逾1萬人；此外，美國通用汽車、福特汽車以及日產汽車在過去一年相繼宣布大規模的裁員計畫，「陸版特斯拉」蔚來汽車也在9月底裁員2千多名員工。估計未來幾年，全球各大主要汽車製造商將裁減逾8萬個工作崗位。

從2018年以來，汽車產業受到國際貿易形勢影響，需求明顯放緩，加上電動化的趨勢不斷顛覆汽車市場，根據研究機構IHS Markit數據顯示，今年全球汽車業將生產8880萬輛汽車和輕型卡車，較去年同期下滑6%。

(中時電子報)