中碳（1723）因小港廠歲修與內部稽查，導致今年11月單月營收腰斬，累計今年前11個月合併營收約70.28億元，比去年同期年減10.7％，稅前淨利15.23億元，比去年同期的17.34億元，減少12％，累計每股稅前盈餘6.54元，接近去年同期的7.39元，中碳強調，由於中碳的產品橫跨許多產業，加上碳材料市場明年下半年，可望穩定上升，石墨化能力和品質也提升，因此，在互相截長補短的情況之下，未來的整體營運，審慎樂觀。

中碳發言人黃初凱9日表示，中碳今年前11個月累計合併營收約70.28億元，較107年同期減少10.7％，稅前淨利15.23億元，比去年同期的17.34億元減少12％，累計每股稅前盈餘6.54元，接近去年同期的7.39元。

他說，11月份單月合併營收3.77億元，比去年同期減少50.9％，減少的主因是，中碳今年首次進行每2年一次的工廠年度內部稽查與歲修，範圍包括小港全廠設備停機維護、觸媒更換、加熱爐管更換、以及全面安全檢查等，停止約20個工作天，完成之後，因預硫化作業及新爐管加熱所需的時間較長，導致開工後稼動率低，目前逐步恢復中，預估到年底時稼動率趨近正常水準。

黃初凱指出，由於投入及產出銳減，導致生產及出貨量下降、生產成本上升，加上油價下跌，牽動產品售價等綜合因素，11月的獲利表現也同步受到影響。

不過，他強調，煤焦油、輕油等主力產品的下游出貨，仍相當穩定，由於中鋼、中龍、越南河靜鋼的供料無虞，且今年初起，小港設備製程去瓶頸完成，稼動率已大幅超越產能，順利將增加的煤焦油、輕油完全去化，創造出更高的產值。

針對受到美中貿易戰影響較為明顯的鋰電池負極材料（生球、熟球），已自上半年起，拓展其他國家客戶，分散風險，並逐漸展現成效，黃初凱表示，例如，日本儲能大廠已來稽核後簽約，穩定提貨中，多家日、韓廠商則已取樣測試並報價，準備洽談合作，數家歐洲廠商也在接洽當中。

他說，電爐煉鋼/鋁用的精製瀝青銷售，穩定成長中；活性碳方面，則有美、日、韓、台、大陸等國廠商下訂單，石墨塊材也有廠商預先卡位，簽約提貨，這些都是中碳營收與獲利提升的機會。

黃初凱指出，中碳的產品橫跨許多產業，加上碳材料市場，明年下半年可望穩定上升，石墨化能力和品質也提升，因此，在互相截長補短的情況之下，未來的整體營運，審慎樂觀。

(工商 )