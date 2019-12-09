台北捷運計畫取消使用電子票證享票價8折優惠，引發新北反彈，雙北交通局長與台北捷運9日在新北市府開會協商，除了要求北捷再提供更精確影響數據，會中達成老人卡、敬老卡與兒童卡等社會福利卡維持現狀共識。

北捷計畫取消使用電子票證享票價8折優惠，改推「忠誠回饋」，每卡每月搭30次的通勤族享有20％現金回饋、超過51次者更可獲最高的30％回饋。

交通局長鍾鳴時會議後說明指出，北捷這次帶來11頁簡報資料，比先前一頁說明，有感受到善意，但實施後究竟有多少比例民眾可獲得7折優惠，北捷公司未提出完整數據分析及充分溝通前應暫緩實施。

鍾鳴時說，北捷不僅沒有競爭者，也受到捷運法許多特權保護，才能穩定維持營運至今，承擔社會責任也是北捷應盡的義務，不是單純的營利單位，必須照顧運輸弱勢者，對新北堅持敬老卡、愛心卡、兒童卡維持現狀，也感謝北捷善意回應。

(中時 )