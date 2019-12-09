據中信房屋統計，近兩年台北市高總價住宅交易量，有逐年減少的現象，總價3000萬元以上住宅交易量，自2017年至今已減少2.5%，7000萬元以上的高總價住宅，交易量平均減幅度更達27.2%。中信房屋認為，在屋主價格趨堅、買方不願追價的狀況下，北市高總價住宅交易仍將持續低迷。

中信房屋研展室副理張漢超表示，今年以來台北市住宅交易價量波動穩定，隨著整體房市交易轉好以及代表經濟櫥窗的股市頻創新高，在資金無虞的基礎下，總價7000萬元以上的超高總價屋主因此對景氣看法樂觀，讓價意願低、價格立場趨堅，不過買方對於未來前景卻相對保守、追價意願薄弱，在買賣雙方對後勢意見相左的情況下，高總價住宅因而產生交易衰減的現象。

中信房屋研展室統計台北市不動產交易實價總價逾3000萬以上的交易量，連續兩年持續減少的行政區有中山﹑內湖和士林等3個行政區，分別減少28.4%、3.9%和23.2%。至於總價7000萬元以上的交易量連兩年減少行政區，則有中正、松山、內湖、南港和文山等5個行政區，減幅分別為45.5%、38.7%、38.7%、71.4%和57.1%。

至於3000萬元以上的住宅，全北市兩年間交易量也衰退了2.5%。張漢超認為應是民眾負擔能力與產品定位的問題。依央行及北市府的看法，「高總價」住宅的門檻約在7000到8000萬以上，但對一般民眾來說，即使總價只有3000萬，以貸款7成、貸款20年、利率1.65%來計算，房貸本息均攤每月就需支付10.28萬，房價仍令人難以負擔。

張漢超表示，北市房市交易大餅仍在3000萬以下的住宅，平均約佔全市交易的8成，因此即使高總價住宅具有其獨特產品屬性及優點，但在目前經濟環境與社會結構的改變下，中低總價的住宅恐怕還是目前普羅大眾真正的需求所在，這或許也是屋主及建商未來出售推案所需考量的問題。

(時報資訊)