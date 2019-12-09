台中市議員蕭隆澤今天市政總質詢時，揭露豐原清潔隊疑似發生職場霸凌，1名司機長期遭打壓陷入自閉，班長為基層清潔隊員喉舌氣到暈倒送醫，整起事件才暴發出來，要求市府深入調查。環保局長吳志超說，該局將深入調查，還給當事人一個公道。

市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源聯合市政總質詢。蕭隆澤說，事情發生在9月2日豐原區清潔隊幹部會議中，幹部用沒有事實語言霸凌1位班長，該班長被氣到當場暈倒！緊急送往署立豐原醫院急救，事情才一一爆發出來？隊上有將近10位帶隊的班長都看不下去，勇敢站出來把10幾年來的心聲說出來報告環保局的長官了解。

蕭隆澤指出，106年5月19日一輛資源回收車引擎縮缸處理調查過程有非常嚴重的問題？當時豐原區清潔隊調查報告是那個單位審查？當時的司機違反那一點錯誤？那一個環節不對？請說明清楚？

環保局長吳志超說，豐原清潔隊是很傳統及優秀的團隊，大家都有榮譽感！現在的市府官員沒人敢官商勾結結！該局將深入調查，讓真相大白，還給當事人一個公道。勞工局吳威志強調，將立刻派檢查員去調查！調查權是政風處的職責，勞工局是檢查權。

市議員謝明源認為，因清潔隊的長官掌握升遷大權，環保局長應深入各區去了解，如設立信箱等，才不會有弊端發生。

(中時 )