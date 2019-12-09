2支穿雲箭！韓總統號次抽2號 「國政」改編庶民歌曲表達感言

(10:57更新內文)國民黨正副總統提名人韓國瑜、張善政今日上午9點40分到中選會抽總統號次，並抽中2號。韓國瑜、張善政兩人於現場改編「採紅菱」歌詞，高唱：「我們倆牽著手阿選總統、選總統，得呀台灣安全，得呀人民有錢，就好像兩兄弟啊，為人民呀，我倆一條心。」宣示兩人齊心。

第15屆總統副總統候選人今日抽號碼籤，3組候選人先後到場。韓辦競總發言人何庭歡表示，國政配抽到國政雙贏的2號，代表兩隻穿雲箭、代表台灣安全、人民有錢。現場也包含由國民黨立委林麗蟬等新住民代表及新創代表到場支持。

(中時 )