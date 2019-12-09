出身芝加哥、青少年時期就展現嘻哈天賦的饒舌新秀Juice WRLD(朱斯沃爾德)，2018年推出單曲〈Lucid Dreams〉獲得大眾認可，甚至登上告示牌(Billboard)百大單曲榜亞軍，他也因此獲得一紙唱片約，成了瑪丹娜、女神卡卡的師弟，而他才剛跟紅遍全球的韓國男團「BTS(防彈少年團)合作唱片，卻在星途冉冉上升之際爆出噩耗，昨(12/8)於機場倒地猝逝，年僅21歲。

才剛與BTS合作了遊戲原聲帶的嘻哈新星Juice WRLD，傳出不幸的消息，據外媒報導，昨晚他從加州搭機起飛，準備回到芝加哥，然在芝加哥中途國際機場(Midway International Airport)時，突然癲癇發作倒地，現場人員馬上通報了急救單位及警方，他一度清醒，然最後仍撒手人寰。

據警方表示，醫護人員趕到現場時，Juice WRLD在地上不斷流口水，而送醫途中甚至到院時，他意識都還算清醒，只是院方接手搶救後不久，醫生便遺憾宣布他死亡，目前確切死因正在調查中，Juice WRLD死訊一曝光，讓廣大粉絲心疼不已，嘆息他才剛滿21歲，剛要起步的閃亮人生便止步，樂迷不勝唏噓，而「Juice WRLD 」和「Rest In Peace」關鍵字也瞬間登上推特熱門話題。

(中時電子報)