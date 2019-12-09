蘋果 iOS 13 推出至今已有兩個多月，雖然帶來深色模式、Memoji貼圖、更安全的使用環境等特色，但是也有不少大小問題(Bug)，穩定性並不是非常出色。因此，更讓使用者引頸期盼下一個更穩定版本的推送。根據越南運營商方面曝光的文件來推算，為趕得上新功能在當地的推出計畫，iOS 13.3 正式版極有可能在本周登場，成為不少 iPhone 使用者的救命稻草。

iOS 13.2 是蘋果最近一個針對 iOS 13 推出的大幅更新版本，為 iPhone 11 系列相機帶來 Deep Fusion 拍照功能，也提供了使用者可以選擇是否要加入 Siri 評等計畫的選項。不過後續卻也出現不少穩定性的問題，例如管理後台 RAM 太過激進，使用者在不同切換 App 之間切換會出現頻繁重新載入；此外電池續航力表現也受到影響。對此，蘋果雖然陸續推出了 iOS 13.2.1、iOS 13.2.2 以及 iOS 13.2.3 正式版，但都未完全修復已知的 Bug，因此更讓測試中的 iOS 13.3 被視為救星(目前已經推出至 beta 4)。

根據外媒報導，根據越南運營商 Viettel 的文件，他們的 eSIM 服務預計在 12 月 13 日推出，但是前提是使用者都必須要更新到 iOS 13.3 以及 watchOS 6.1.1 才能使用。這兩個版本的系統，至今都仍在測試中，尚未推出正式版。因此，換句話來說，iOS 13.3(以及 watchOS 6.1.1)正式版將會在 12 月 13 日之前推出。而按照蘋果以往都在周二、周三釋出系統更新的節奏來推敲，iOS 13.3 正式版預計再過一、兩天應該就會正式推送。

可以預見的是，iOS 13.3 正式版主要將會已修復系統 Bug 為主要任務。不過作為一次大幅度的版本更新，iOS 13.3 也加入了不少新功能，預計將會納入 Memoji 貼圖鍵盤的開關、螢幕使用時間功能會加入對於通話時間的管理與限制；Safari 瀏覽器可以通過 Lightning、USB 或是 NFC 支援 FIDO2 安全密鑰等等，提高設備在登入網路帳戶(例如登入一般網站、電子郵件信箱等等)的安全性。

(中時電子報)