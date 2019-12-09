中選會上午舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤。包括國民黨的韓國瑜「國政配」、民進黨蔡英文「英德配」、親民黨宋楚瑜「宋湘配」都分別親自或派代表抽籤。代表「英德配」抽中3號的賴清德說，3號，代表3張選票顧台灣，「英德配」贏得大選，民進黨立委席次可以過半。

賴清德表示，蔡英文總統忙於國政，因有公務行程不克前來，他代表抽中幸運號碼3號，代表3張選票顧台灣，「英德配」贏得大選，民進黨立委席次可以過半，這次競選裡面，英德配贏得大選目的是守護台灣主權，維護台灣的民主，這次區域立委有老將也有新兵，代表民進黨一代傳承一代，讓年輕人有機會扛起台灣責任，第3張選票就是敬請大家支持民進黨，讓民進黨立委過半，讓蔡總統率領國人守護台灣維護民主建設國家，也可以更有力量照顧國人。

至於在抽籤時與國民黨總統侯選人韓國瑜互動不多？賴清德說，剛剛因為在中選會時間有限制，有見面及客氣互相問候，並沒有多聊。至於他臨時決定親自上陣抽籤，其實是他本來有輔選行程，但因蔡總統有公務在身，因此他才決定推開輔選行程，所以跟林錫耀總幹事等人一起參加抽籤，表示對這場選舉慎重態度。

(中時 )