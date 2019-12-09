印尼漁工殺同鄉推入海 輕判13年定讞

林偉信／台北報導

去年屏東「明滿祥38號漁船」印尼籍漁工兼廚師ABDUL HALIM，因與同國籍的漁工因廚房使用問題起口角，他持刀殺死對方並推入海中；最高法院維持歷審判決，考量他每日睡眠不足，且需面臨漫長、孤獨、艱苦的遠洋航行，情緒失控犯罪，將他輕判13年定讞。

判決指出，ABDUL HALIM與HARIYANTO都為印尼籍漁工，他們在前年8月6日由境外僱傭方式，從香港登上台籍漁船從事遠洋捕撈作業；去年5月17日漁船行經關島附近海域，他與對方發生口角衝突，他憤而持刀揮砍對方成重傷，再推入大海，屍體致今未尋獲。

台籍船長隔天下午因未見印尼漁工蹤影，經詢問在場漁工後，才發現ABDUL HALIM殺人犯行，於是通報漁業署及海巡署派船前往案發海域搜尋，迄今未能尋獲死者遺體，刑事局鑑識科在漁船採集殘留血跡及相關微物跡證，佐證他殺人犯行。

歷審認為被告因一時偶發之細故持刀砍傷被害人的要害部位，甚至將被害人丟入海中，至今未能尋獲，但依他犯後態度及船長證詞，足見他尚非窮凶惡極之徒，將殺人罪將他判刑13年，執行完畢或赦免後驅逐出境，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )