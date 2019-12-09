對國民黨赴外交部抗議遭夾傷意外，蔡英文總統今天表示，這件事情確實是一個不當的事情，呼籲國民黨「該道歉就道歉，不要再迴避這件事情」。

蔡英文總統今天赴合作金庫出席公股事業推動團協與員工持股信託見證儀式，會後接受媒體聯訪，對於今天中選會進行總統大選號次抽籤，未親自出席，蔡英文先是詢問「已經抽了嗎？」然後表示，因為今天公務行程早上比較多一些，所以請我們的賴副總統候選人去抽籤。

她說，不論是哪個號碼，其實對她來講都一樣，我們還是全力以赴，讓選舉可以順利進行，我們也可以過關。

對國民黨總統參選人韓國瑜批評若再讓蔡執政四年，只剩慘慘慘，蔡英文表示，我們執政這幾年的經濟都穩定的成長，產業轉型也都在進行當中，各樣的國際訂單也都有不錯的成績。

她說，我們的社會照護，不論是老人或者是小朋友的照顧，我們都持續注入資源，並建立照護系統，讓照顧工作做的更好，國防還有很多國家安全的事物也都持續的在強化，整個國家是在進步當中，她反酸韓「倒是高雄市民想問的想說的是市場在哪？」

對國民黨立委到外交部抗議，有人認為是浪費國家資源，她說，無論是韓市長或者是國民黨，與整個社會對這件事情的觀感與感受是有落差，「我想這件事情確實是一個不當的事情，該道歉就道歉，不要再迴避這件事情」。

(中時 )