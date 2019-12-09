儘管因iPhone 11系列新機拉貨高峰已過，蘋果軟板廠—臻鼎-KY(4958)及台郡(6269)11月合併營收同步月減，但因往年高峰都在第4季，臻鼎-KY預估，第4季營運有機會超越第3季及去年同期；台郡則預估，整體生產產值將較去年第4季個位數成長，明年在天線需求強勁下，臻鼎-KY及台郡明年業績成長可期。

iPhone 11系列新機熱賣，讓蘋果供應鏈第4季業績淡季不淡，雖然因拉貨高峰近尾聲，臻鼎-KY及台郡11月合併營收同步下滑，但第4季營運展望仍可望優於去年同期。

臻鼎-KY自結11月合併營收為143.18億元，月減13.39%，年減4%，累計前11月合併營收為1089.44億元，年減0.09%；臻鼎-KY董事長沈慶芳看好第4季傳統旺季，由於往年營運高峰在今年第4季，今年也不例外，今年第4季營運成長可期。

隨著智慧工廠與智慧製造持續帶動臻鼎-KY營運效率，在一站購足的策略下，臻鼎全球軟板市占率已達25%，沈慶芳認為，明年軟板動能來自天線板持續成長，目前公司已有12家客戶合作開發中，公司未來也將持續投入新領域，COF、類載板、HDI、硬板等領域開拓，並看好5G應用及物聯網、車電多元應用需求。

為因應市場需求，臻鼎-KY集團持續擴產腳步，印度後段組裝產能預計明年上半年開出，亦將進行大陸淮安、深圳二期模組組裝、秦皇島廠區生產擴充與優化產能等，預估2020年資本支出可能高於今年。

台郡11月合併營收為30.28億元，月減5%，年成長0.45%，累計前11月合併營收235.15億元，年減5.19%。

台郡預估，第4季整體生產產值將較去年同期個位數成長，不過受到今年上半年手機市場疲弱影響，全年初步看來仍會較去年小幅下滑。

台郡在日前法說會表示，2019下半年營運及獲利成長將來自MPI天線技術及產品市占率提升，去年MPI營收占比僅個位數，今年目標增至雙位數約10%至20%之間，且新增M-PI天線產品線，在高效量產良率挹注下，有助獲利成長。

除MPI天線外，台郡亦跨入5G新材料天線模組技術，台郡預估，2020年將是5G材料元年，客戶在發展5G產品強勁需求下，台郡將投入全新LCP材料技術，結合天線模組量產技術，將能讓整體新天線產品營運產值倍增。

在擴產部分，目前台郡高雄、昆山新廠已動工，目標明年下半年量產，今年前3季資本支出約為20億元、第4季廠房與其他新計畫啟動，預估至年底資本支出約30億元。

(時報資訊)