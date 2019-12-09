車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗（6238）在車用、安控產品訂單同步回升下，2019年11月營收續「雙升」、站上今年次高，其中車用營收創下單月歷史新高，法人預期第四季營運可望顯著回升。展望後市，公司看好未來3～5年在車用市占率逐步提升。

受營運好轉帶動，勝麗股價自10月底起逐步起向上走揚，11月底觸及169元，創5月中以來近7月波段高點，近日股價高檔震盪。今早開高後一度上漲2.45％至167.5元，惟隨後漲勢收斂拉回平盤，早盤力守平盤之上。

勝麗2019年11月自結合併營收2.13億元，較10月2.05億元成長3.98％、較去年同期1.6億元成長達33.23％，站上今年次高、亦為近4年同期高點。累計1～11月合併營收20.89億元，較去年同期20.77億元小增0.57％，成長率由負轉正、為近3年同期高點。

勝麗受車用產線認證、颱風出貨遞延、安控需求下滑3逆風影響，致使2019年第三季營運降至4年半低點。不過，隨著車用客戶訂單自9月起逐步回溫，加上安控封測訂單亦緩步回升，使營收自10月起回升。

勝麗表示，在車用產品客戶訂單量持續回溫下，11月車用營收已創下單月歷史新高。而受中美貿易戰衝擊的第二大應用安控封測，11月亦恢復成長，營收年增約2成。累計前11月車用封測營收年增逾2成，營收及出貨量占比均超過整體7成，預期明年成長動能將持續。

勝麗表示，公司除順利通過歐洲、日本及美國主要大廠客戶的嚴格認證審查外，也持續積極開拓其他國際新客源，有助於確保未來3～5年車用產品訂單。隨著5G場域逐步布建、先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車產業大幅增長驅動下，看好公司市占率將逐步提升。

(時報資訊)