網友拍下昨天新北造勢現場照，寫道「板橋爆場位置不夠還在加椅子！﻿」(取自江湖/YOUTUBE)

網友看到新北造勢狀況直呼「這場面就是民調」。（取自江湖/YOUTUBE）

國民黨昨天舉行新北大造勢，國民黨總統參選人韓國瑜、新北市長侯友宜同台，破除不和傳言，韓也宣布全國競總主委是前新北市長朱立倫，以行動力掃除各界對黨內心結的猜測。然而，外界雖認為這場造勢與9月8日在新北市造勢相比人數暴減，但網友「江湖」則拍下昨天造勢因人潮多而加椅子的照片，網友看完直喊「這場面就是民調」。

侯友宜先曾頻遭質疑與韓國瑜不和，因為侯在核能、台商回台投資等議題，與韓團隊、國民黨的論述不同，且侯表態不接新北市競總主委，在昨天造勢前，他也未曾跟韓同台。不過昨天同台後，以行動力掃除各界猜測，韓國瑜也宣布由朱立倫出任競選總部主任委員，與「國政配」形成「鑽石鐵三角」。

昨天主辦單位在下午4時許宣布現場人數達到8萬人，但外界拿韓國瑜9月8日在新北市造勢相比，發現當時在三重區水漾公園湧入35萬名韓粉，與昨天的人數相差甚遠！

不過昨天有名網友「江湖」則拍出一張現場擠滿人的照片，並寫道「板橋爆場位置不夠還在加椅子！﻿」網友紛紛呼應表示「這場面就是民調」、「大家迫切的都在等一個人呀」、「很多人湧不進來」、「19％的民調才這樣，我很想看看50％的民調」、「滿滿的民調～熱熱的民心！有圖有真相」、「萬眾矚目只為等一個人」、「氣勢碾壓蔡英文包子造勢」、「我經過，路一整個塞死」。

(中時電子報)